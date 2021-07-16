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Байден и Меркель заявили о разногласиях по «Северному потоку — 2»

RT на русском
37 минут назад
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель сообщили об имеющихся разногласиях по трубопроводу «Северный поток — 2».
Байден и Меркель заявили о разногласиях по «Севпотоку — 2»
Фото: ReutersReuters
«Добрые друзья могут расходиться во мнении», — передаёт РИА Новости слова Байдена, сказанные на совместной с Меркель пресс-конференции.
Меркель, в свою очередь, заявила, что у них с Байденом различные оценки того, что несёт этот проект.
Однако обе стороны солидарны во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.
Ранее канцлер ФРГ заявила, что надеется на продление газового договора между Россией и Украиной.
В мире,Северный поток 2,Ангела Меркель,Джозеф Байден,РИА Новости,Соединенные Штаты,Германия,
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