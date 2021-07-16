Меркель: "Севпоток-2" не должен заменить украинский транзит

"У Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток-2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - подчеркнула Меркель.
"Мы приложили много усилий, не только Германия, но и вся Европейская комиссия, чтобы мы смогли выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует продолжение газового транзита до 2024 года. И мое основное предположение заключается в том, что после этого подобные газовые поставки будут возможны", - резюмировала канцлер.