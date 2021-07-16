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Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен заменить украинский транзит

Газета.Ru
28 минут назад
Украина должна остаться транзитной страной для российского газа. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА "Новости".
Меркель: "Севпоток-2" не должен заменить украинский транзит
Фото: ReutersReuters
"У Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток-2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - подчеркнула Меркель.
При этом в случае нарушений со стороны России, Евросоюз может задействовать "много инструментов", добавила она. Однако при этом Меркель выразила надежду, что "это будет отрегулировано", и до подобного "не дойдет".
"Мы приложили много усилий, не только Германия, но и вся Европейская комиссия, чтобы мы смогли выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует продолжение газового транзита до 2024 года. И мое основное предположение заключается в том, что после этого подобные газовые поставки будут возможны", - резюмировала канцлер.
"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.
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