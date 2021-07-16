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В Германии более тысячи человек пропали без вести после наводнения

Lenta.ru
35 минут назад
Власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что более тысячи человек пропали без вести после сильного наводнения. Об этом сообщила пресс-служба округа, передает ТАСС.
В Германии 1300 человек пропали после наводнения
Фото: @NicosPanoptikum@NicosPanoptikum
«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время», — говорится в заявлении.
Число погибших достигло 58 человек. Сложная обстановка в регионе сохраняется, поэтому делать выводы относительно ситуации преждевременно.
Ранее издание Bild сообщало о 42 жертвах наводнения. Оно стало самым смертельным в стране за несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов. К спасательным операциям подключили армию — в работах принимают участие около 400 военнослужащих.
В мире,Происшествия,Германия,
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