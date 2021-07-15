Премьер Чехии пообещал «завтра сказать правду»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в своих соцсетях, что завтра «скажет правду».«Завтра скажу правду», — написал Бабиш заглавными буквами в Twitter.Других комментариев к данному сообщению он не сделал.Издание Novinky со ссылкой на источник в окружении премьера подтвердило, что составленную фразу оставил сам глава правительства, его аккаунт не был взломан.В соцсетях к посту премьера появились комментарии, в которых говорится о том, что премьер впервые решил сказать правду и поэтому анонсировал такое важное событие.