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Премьер Чехии пообещал «завтра сказать правду»

RT на русскомиещё 2
40 минут назад
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в своих соцсетях, что завтра «скажет правду».
Премьер Чехии пообещал «завтра сказать правду»
Фото: ReutersReuters
«Завтра скажу правду», — написал Бабиш заглавными буквами в Twitter.
Других комментариев к данному сообщению он не сделал.
Издание Novinky со ссылкой на источник в окружении премьера подтвердило, что составленную фразу оставил сам глава правительства, его аккаунт не был взломан.
В соцсетях к посту премьера появились комментарии, в которых говорится о том, что премьер впервые решил сказать правду и поэтому анонсировал такое важное событие.
В мире,Андрей Бабиш,Чешская Республика,
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