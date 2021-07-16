«Это часть моего плана»: Керри о жаре в России

Аномальная жара в России была спровоцирована Соединенными Штатами. Об этом в шутку заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.«Это было частью моего плана», - пощутил Джон Керри в ответ на вопрос корреспондента «Коммерсанта» о том, как так вышло, что его визит в Москву совпал с самыми высокими температурными показателями за многие десятилетия.Керри посетил Москву 12 июля для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Позже Лавров назвал визит Керри позитивным сигналом в отношениях с США.