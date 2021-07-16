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Керри заявил, что в аномальной жаре в России виноваты США

Ura.Ruиещё 2
7 минут назад
Аномальная жара в России была спровоцирована Соединенными Штатами. Об этом в шутку заявил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.
«Это часть моего плана»: Керри о жаре в России
Фото: EPAEPA
«Это было частью моего плана», - пощутил Джон Керри в ответ на вопрос корреспондента «Коммерсанта» о том, как так вышло, что его визит в Москву совпал с самыми высокими температурными показателями за многие десятилетия.
Керри посетил Москву 12 июля для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Позже Лавров назвал визит Керри позитивным сигналом в отношениях с США.
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