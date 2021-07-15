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Меркель рассказала о своем первом дне после ухода с поста канцлера

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад
Меркель порассуждала о своем первом дне после ухода с должности канцлера
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне попыталась представить, как будет выглядеть ее первый день после ухода с поста.
Отвечая на соответствующий вопрос ведущего, политик сказала (цитата по ТАСС): «Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится».
Меркель призналась, что тогда ей придется взять паузу, чтобы подумать, в чем заключаются ее интересы, поскольку за последние 16 лет у нее было мало времени на это.
15 июля Ангела Меркель стала почетным доктором американского Университета Джонса Хопкинса.
Выступая на открытии промышленной выставки в Ганновере 12 апреля, Меркель заявила, что это ее последнее выступление в должности канцлера. В 2018 году политик сообщила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она не стала выдвигать свою кандидатуру на выборы главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).
Очередные парламентские выборы пройдут в Германии в сентябре.
В январе ХДС возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Позже стало известно о намерении лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера выдвинуться на пост премьера от консервативного блока ХДС/ХСС.
В мире,Маркус Зедер,Армин Лашет,Ангела Меркель,ИТАР-ТАСС,Германия,
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