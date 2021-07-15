Псаки назвала будущую встречу России и США состоявшейся

Псаки отметила, что дискуссия на экспертном уровне продолжается. «Это часть нашего продолжающегося взаимодействия, которое происходит на экспертном уровне с тех пор, как президент встречался с президентом Путиным. Ни одна встреча не является в обязательном смысле решающей, это скорее о том, чтобы продолжать дискуссии о наших ожиданиях и шагах, которые должны быть приняты, чтобы отвечать на атаки в киберсфере и вымогателей», – заявила Псаки.