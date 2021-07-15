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В Москве погиб известный российский ученый

80-летний ученый Иван Пигарев катался на самокате на Воробьевых горах. В какой-то момент он не рассчитал скорость и упал. Пигарева доставили в больницу, однако спасти его не смогли.