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Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
Перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных, а "Талибан"
(*Террористическая организация, запрещенная в России) исключат из черного списка ООН
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В ВОЗ предупредили о новой волне пандемии
Глава Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир охватывает очередная волна пандемии коронавируса. Он раскритиковал «шокирующее неравенство» в области вакцинации.
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Сотрудники ФСБ
обнаружили в тайнике террориста компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи найдены инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
Умер Петр Мамонов
70-летнего Мамонова
госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня. 14 июля Ольга Мамонова
рассказала, что надежды на его выздоровление почти не осталось - актер находится на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.
Потоп внес коррективы в работу Шереметьево
Дождь, начавшийся в Москве днем 15 июля, залил территорию аэропорта Шереметьево
. Многие рейсы из-за этого не смогли пойти на посадку.
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине
Официально Россия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины, эксперты же могут обсуждать "как хотят", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
ФАС одобрила сделку «Магнита» по покупке «Дикси»
Так, слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита"
не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит".
Прокуратура запросила условные сроки по делу Калви
Российская прокуратора попросила суд приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви
к шести годам колонии условно по делу о растрате. В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела.
В Москве погиб известный российский ученый
80-летний ученый Иван Пигарев катался на самокате на Воробьевых горах. В какой-то момент он не рассчитал скорость и упал. Пигарева доставили в больницу, однако спасти его не смогли.
Рада утвердила отставку Авакова
Арсен Аваков
подал в отставку 13 июля. На сегодняшнем заседании решение об освобождении его от должности приняли депутаты Верховной рады
. Отставку Авакова поддержал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.