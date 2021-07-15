«В стиле Лукашенко»: Алексиевич рассказала об обысках в аэропорту Берлина

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала подробности обыска в аэропорту Берлина после сообщения о якобы заложенной в её вещах бомбе. Интервью у неё взяли сотрудники фонда польской писательницы Ольги Токарчук, на встречу с которой во Вроцлав и должна была вылететь Алексиевич. Часть беседы опубликована в Facebook Токарчук.

Фото: Zuma\TASS Zuma\TASS

Светлана Алексиевич пояснила, что проблемы в берлинском аэропорту начались у неё уже после того, как она отдала основной багаж на ленту.

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Внезапно мои вещи вернули. Я подумала, что так иногда бывает. Может быть, я забыла достать духи или ещё какую-нибудь мелочь, — рассказала Алексиевич.

Писательница добавила, что сотрудники аэропорта не объяснили ей причин дополнительной проверки вещей. Осматривая багаж, они действовали крайне осторожно. Один из проверяющих попросил разрешения открыть сумку писательницы, та согласилась.

Я говорю: «Пожалуйста». Я хотела ему помочь, но он сам открыл. И как только открыл, вдруг резко отбросил эту сумку, — поделилась Алексиевич.

За время манипуляции с её багажом писательница поняла, что не успеет на рейс, и стала дожидаться полицейских. При этом её по-прежнему держали в неведении о причинах происходящего. Примерно через полчаса сотрудник полиции наконец пришёл.

Это была молодая девушка, которая даже приблизилась к моим вещам. Тогда я ещё раз спрашиваю: «В чём дело?» Полицейская указывает на мою сумку и говорит, что там бомба! Я говорю, что они, наверное, сошли с ума, — возмущается Алексиевич.

Она рассказала, что подоспевшие со специальным оборудованием полицейские высыпали содержимое сумки в контейнер, проверили вещи и сказали, что всё в порядке.

А потом они взяли вторую мою сумочку, где мой планшет, какие-то книги, блокнот, который я взяла с собой. Они всё проверили, бомбы не было, и они говорят мне, что я могу идти. Не извинились, не прокомментировали, — заключила писательница.

Светлана Алексиевич добралась до Польши на машине. И единственное, на что она сейчас жалуется, — усталость. Случившееся с ней в аэропорту писательница назвала историей «в стиле Лукашенко». Алексиевич является последовательной противницей действующей белорусской власти.