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Глава ДНР заявил о единстве Донбасса и России

ТАСС
28 минут назад
Население Донбасса исторически воспринимает регион как часть российского государства и с 2014 года отстаивает эту позицию, в том числе с оружием в руках. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на открытии международного форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", передает корреспондент ТАСС.
Глава ДНР: Киев, Одесса, Харьков - русские города
Фото: ТАССТАСС
"Мы - часть большой России. Но она не заканчивается на границах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей. Киев и Чернигов, Одесса и Николаев, Днепропетровск и Запорожье, Харьков и Кировоград - это русские города. Сотни тысяч российских граждан сейчас живут на Украине", - заявил Пушилин, добавив, что их права в настоящее время ущемляются украинской властью.
По его словам, выбор жителей в 2014 году не был спонтанным и неожиданным. "О его исторических предпосылках говорит в своей недавней статье Владимир Владимирович Путин. Он пишет, что в начале 1918 года Донецко-Криворожская республика - предшественница народных республик Донбасса - обращалась в Москву с вопросом о вхождении в состав России", - напомнил Пушилин.
Он подчеркнул, что Донбасс связан с Россией родственными, культурными и экономическими связями.
"Донбасс - это средоточие патриотов России, тут сконцентрированы самые неравнодушные ее сыны и дочери, - резюмировал он. - В 2014 году мы встали на защиту Русского мира и не уходим с линии обороны до сих пор. Это наша ответственность, которую мы несем в полной мере".
В мире,Денис Пушилин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Киев,Россия,Чернигов,
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