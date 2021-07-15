Глава ДНР: Киев, Одесса, Харьков - русские города

"Мы - часть большой России. Но она не заканчивается на границах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей. Киев и Чернигов, Одесса и Николаев, Днепропетровск и Запорожье, Харьков и Кировоград - это русские города. Сотни тысяч российских граждан сейчас живут на Украине", - заявил Пушилин, добавив, что их права в настоящее время ущемляются украинской властью.
"Донбасс - это средоточие патриотов России, тут сконцентрированы самые неравнодушные ее сыны и дочери, - резюмировал он. - В 2014 году мы встали на защиту Русского мира и не уходим с линии обороны до сих пор. Это наша ответственность, которую мы несем в полной мере".