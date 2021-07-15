Не конец карьеры: Авакова "увидели" в кресле Зеленского

Это прозвучало как самая настоящая сенсация. В отставку как бы по собственному желанию, если верить заявлению, ушёл «сильный человек режима» Арсен Аваков , в «девичестве» — Авакян. А сегодня его решение утвердила и Верховная рада Украины . Между тем на фоне многочисленных прогнозов, касающихся его дальнейшей судьбы, начинает превалировать убеждение, что это не конец карьеры, а скорее начало нового витка его политической жизни. Ведь демонстративно выйти из команды теряющего популярность президента — значит набрать дополнительные политические очки. Но главное — полностью развязать себе руки как влиятельному политическому деятелю.

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Из всех министров, вошедших ещё в кабинет Яценюка в 2014 году, Аваков — единственный, кто сохранял свой пост до последних дней. И какой пост! Не пост, а главный карательный инструмент по наведению нового порядка. За его спиной кардинальная чистка МВД , в руководство которого сразу были введены люди из «Правого сектора» (признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена в России), роспуск «Беркута», формирование первых карательных батальонов для отправки в Донбасс против ополчения. Фактически все националистические бойцы при нём, что называется, встали на солидный кошт в МВД, окончательно легализовались. Многие карательные батальоны считаются лично ему преданными, что в условиях украинской политической и экономической нестабильности может оказаться решающим фактором в борьбе за власть и национальную повестку. Ведь ещё Мао Цзэдун говорил, что винтовка рождает власть.

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Интересно, что когда Аваков стал откровенно сливать Петра Порошенко и играть на руку Владимиру Зеленскому (считается, что он поставлял компромат на своего шефа), Петро Алексеевич не рискнул его тронуть, реально оценивая силы за ним стоявшие. А учитывая решающую роль в жизни Незалежной «вашингтонского обкома», можно представить, в какой степени всё это время Аваков устраивал и заокеанщину. А не только Полтавщину да Киевщину.

Зеленский тоже долгое время ничего не мог поделать с Аваковым, хотя он, по-видимому, понимал смысл истины: избавься сначала от тех, кто тебе помог и от кого ты зависишь. Арсен Аваков был совершенно чужим для «слуги народа». Конечно, он явно сильно раздражал своей независимой манерой поведения новую команду. Но очень долго ничего сделать с ним было нельзя. И вдруг отставка.

Есть версия, что Арсен Аваков по собственной инициативе отправился в гости к американскому послу в Киеве Кенту, не получив санкции действующего президента и не поставив его в известность о сути своих консультаций с «реальным куратором» Украины. И Владимир Зеленский, выйдя из себя, указал ему на дверь. Что, согласитесь, требовало от бывшего комика немалого личного мужества.

К тому же Зеленский стал настойчиво намекать на возможность смягчения откровенной и открытой конфронтации с Россией. Тут даже статья Владимира Путина , давшая возможность Зеленскому поговорить о подготовке ответа, что называется, попала в масть. Зеленский приветствует её выход на украинском языке и обещает подготовить ответ, то есть фактически устроить дискуссию на высшем уровне. Заржавевшие механизмы двухстороннего взаимодействия явно сдвинулись, хотя и со скрипом.

И уход Авакова мог бы оказаться той самой «вишенкой на торте», когда устраняется одиозная фигура, которая перестала устраивать одновременно всех акторов украинской мелодрамы.

Вот только действительность может оказаться куда сложнее. А главное — опаснее. Никто сейчас не может поручиться, что в беседе с Аваковым посол США, привыкший использовать Украину в качестве антироссийского тарана, не дал понять силовику, что за океаном разочарованы в слабости Зеленского. Хотя от него ожидали шага к широкомасштабной военной провокации весной этого года, когда российские войска проводили крупные учения на южных рубежах страны. В понимании ряда американских политиков Зеленский показал политическую слабость.

И в таком контексте вполне может понадобиться сильный президент Аваков, который пойдёт на выборы во главе самых оголтелых и отмороженных националистических сил. То есть вполне можно допустить, что в понимании определённых американских ястребиных кругов именно Аваков возьмёт на себя ответственность за проведение, например, атаки на Донбасс. К чему такой шаг мог бы привести для той же Украины, мало кого волнует. Ставка делалась бы на неизбежный мощный ответ России, который был бы использован для углубления её разрыва с Европой и в целом создания напряжения на российском юге. О новых секторальных санкциях и говорить не приходится.