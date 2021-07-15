Немецкие полицейские ворвались на запись программы Соловьева

Эфир YouTube-канала «Соловьев LIVE» внезапно был прерван во время беседы телеведущего Владимира Соловьева с политологом Александром Сосновским, живущим в Германии. Об этом сообщает News.ru

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По данным издания, во время эфира в квартиру эксперта начали активно стучать. После шутки Соловьева, что «немецкая разведка рвется», политолог ушел открывать дверь.

Вскоре Сосновский вернулся и рассказал зрителям и телеведущему, что с ним побеседовали полицейские, уточнив все ли в порядке, а затем «улыбнулись, повернулись и ушли». Тем не менее, по мнению эксперта, ситуация вышла неоднозначная.

Ранее журналист Владимир Соловьев в прямом эфире «Соловьев Live» 25 минут спорил со слушателем из Тулы о проблемах малого бизнеса и речи бизнес-омбудсмена Анастасии Татуловой на ПМЭФ.