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Немецкие полицейские ворвались на запись программы Соловьева

Алиса Селезнёва
18 минут назад
Эфир YouTube-канала «Соловьев LIVE» внезапно был прерван во время беседы телеведущего Владимира Соловьева с политологом Александром Сосновским, живущим в Германии. Об этом сообщает News.ru.
Немецкие полицейские ворвались на запись программы Соловьева
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, во время эфира в квартиру эксперта начали активно стучать. После шутки Соловьева, что «немецкая разведка рвется», политолог ушел открывать дверь.
Вскоре Сосновский вернулся и рассказал зрителям и телеведущему, что с ним побеседовали полицейские, уточнив все ли в порядке, а затем «улыбнулись, повернулись и ушли». Тем не менее, по мнению эксперта, ситуация вышла неоднозначная.
Ранее журналист Владимир Соловьев в прямом эфире «Соловьев Live» 25 минут спорил со слушателем из Тулы о проблемах малого бизнеса и речи бизнес-омбудсмена Анастасии Татуловой на ПМЭФ.
В ходе спора слушатель заявил, что государственная система построена таким образом, чтобы не помогать бизнесу. На что Соловьев возмутился, почему государство должно помогать предпринимателям, назвав их «эгоистичными». При этом слушатель возразил, что хотя «налоги у нас не повышаются, а в итоге неналоговые платежи потихонечку подтаскивают».
В мире,Владимир Соловьев,
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