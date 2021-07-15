Обзор иноСМИ: «Смертный приговор нефти близок»

«Смертный приговор нефти близок»

Фото: Рамблер Рамблер

Цена на нефть резко выросла, но «смертный приговор» черному золоту близок, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. Ожидается, что спрос на нефть достигнет пика в 2026 году, но к 2050-му потребление сократится вдвое.

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«Кривая, показывающая цену на нефть, похожа на ЭКГ тяжелобольного пациента», - отмечает издание.

В прошлом году цена упала почти до 20 долларов за баррель, чтобы подняться до сегодняшних 74 долларов. Нефтяной аналитик Бьярне Шилдруп заявил, что после 2026 года производство нефти начнет падать и цены окажутся ниже 60 долларов.

Учения в Черном море не пойдут на пользу США

Автор Business Insider Скотт Макканн считает , что военные учения США в «самом напряженном регионе Европы» - в Черном море и на Украине - могут стать проблемой для американских властей.

Sea Breeze - это ежегодная операция, в рамках которой США, некоторые страны региона и союзники по НАТО объединяются для «повышения своего потенциала». Сами по себе совместные учения - неплохая идея, но любые маневры с участием США должны соответствовать стратегическим интересам национальной безопасности Штатов, подчеркивает Макканн. По его мнению, недавняя активность в Черном море не соответствует этому стандарту. «Участие США является ненужной провокацией, учитывая, что конфликт между Украиной и Россией остается неразрешенным», - заявил автор.

Статья Путина: Зеленский надергал цитат

Китайское издание Guancha обратило внимание на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства заявил, что русские и украинцы - один народ, который пытаются разделить внешние силы.

Guancha отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью, подчеркнув, что ее написание требовало много времени.

«Что касается времени, мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу < > у президента России не хватает времени», - сказал он.

Также Зеленский сказал, что может поспорить с тезисом о братских народах. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии китайских пользователей к статье.

«У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат», - заявил комментатор под ником Железный клевец.

«Президент Кубы берет на себя вину»

Американский телеканал Fox News рассказал , что президент Кубы Мигель Диас-Канель «берет на себя вину» за недавние антиправительственные протесты. Вечером 15 июля он выступил с телеобращением и признал, что неудачи его правительства сыграли роль в росте народного недовольства (кубинцы потребовали от правительства доступных вакцин и выступили против нехватки продовольствия).

«Мы должны извлечь уроки из беспорядков. Мы также должны провести критический анализ наших проблем, чтобы действовать, преодолевать их и избегать их повторения», - подчеркнул Диас-Канель.

«Ходим с дровами, отношение наплевательское»: украинка о работе в госкомпании

Проводница поезда «Укрзализныци» рассказала, что ей и коллегам приходится работать в тяжелейших условиях и носить в сумке топор. Об этом сообщает УНИАН.

По словам проводницы, на украинской железной дороге до сих пор используют дрова - зимой и не только.

«В неотопительный сезон точно так же ходим с дровами - для того, чтобы растопить титан», - отметила она.