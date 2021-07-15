Президент Бразилии попал в больницу с приступами икоты

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с приступом икоты и болями в животе. Об этом сообщает Brasil de Fato

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В ночь на 14 июля 66-летнего Болсонару госпитализировали в клинику Вооруженных сил в Бразилии, а затем перевели в Сан-Паулу. По информации Brasil de Fato, глава государства не может нормально разговаривать из-за икоты уже 12 дней. Икота у него началась после установки зубных имплантатов.

В Департаменте связи при президенте заявили, что медицинская бригада обнаружила у него кишечную непроходимость и решила отправить Болсонару в Сан-Паулу для дополнительных исследований. Медикам предстоит решить, нуждается ли президент в операции.

Болсонару опубликовал в твиттере свою фотографию из больничной палаты.

«Мы скоро вернемся, даст Бог. Бразилия наша», - так он подписал снимок.