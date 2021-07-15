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Икота довела президента Бразилии до больницы

Мария Иванова
32 минуты назад
Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с приступом икоты и болями в животе. Об этом сообщает Brasil de Fato.
Президент Бразилии попал в больницу с приступами икоты
Фото: ReutersReuters
В ночь на 14 июля 66-летнего Болсонару госпитализировали в клинику Вооруженных сил в Бразилии, а затем перевели в Сан-Паулу. По информации Brasil de Fato, глава государства не может нормально разговаривать из-за икоты уже 12 дней. Икота у него началась после установки зубных имплантатов.
В Департаменте связи при президенте заявили, что медицинская бригада обнаружила у него кишечную непроходимость и решила отправить Болсонару в Сан-Паулу для дополнительных исследований. Медикам предстоит решить, нуждается ли президент в операции.
Болсонару опубликовал в твиттере свою фотографию из больничной палаты.
«Мы скоро вернемся, даст Бог. Бразилия наша», - так он подписал снимок.
С 2019 года Болсонару перенес несколько операций на брюшной полости, чтобы исправить последствия ножевого ранения, нанесенного ему во время избирательной кампании в сентябре 2018 года.
В мире,Бразилия,
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