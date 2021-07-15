Мать Катрин Денев умерла в возрасте 109 лет

Рене Денев, мать французской актрисы Катрин Денев умерла в возрасте 109 лет в воскресенье. Об этом ее родственники сообщили в четверг газете Le Figaro

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Родившаяся в 1911 году Рене Денев была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно, взятым в знак уважения к другу ее матери, ставшему ее наставником в театральном мире. Первую небольшую роль в оперетте "Корневильские колокола" она сыграла в семилетнем возрасте на сцене престижного парижского театра "Одеон" в 1918 году. В этом театре она затем проработала 28 лет. В основном она играла роли молодой возлюбленной.

Была замужем за актером Морисом Дорлеаком. Со сцены актриса ушла в 1946 году после рождения четвертой дочери. До 1990 года Рене Симоно продолжала работать над дубляжом иностранных фильмов.

Катрин Денев очень гордилась своей матерью и во многих интервью подчеркивала, что крепкое здоровье досталось ей именно от нее. "Для меня это подлинно позитивный образец того, какой должна быть старость. Уверена, что и я, и мои сестры унаследовали свою энергию именно от нее", - подчеркивала Катрин Денев.