В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мать актрисы Катрин Денев умерла в возрасте 109 лет

ТАССиещё 2
41 минуту назад
Рене Денев, мать французской актрисы Катрин Денев умерла в возрасте 109 лет в воскресенье. Об этом ее родственники сообщили в четверг газете Le Figaro.
Мать Катрин Денев умерла в возрасте 109 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Родившаяся в 1911 году Рене Денев была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно, взятым в знак уважения к другу ее матери, ставшему ее наставником в театральном мире. Первую небольшую роль в оперетте "Корневильские колокола" она сыграла в семилетнем возрасте на сцене престижного парижского театра "Одеон" в 1918 году. В этом театре она затем проработала 28 лет. В основном она играла роли молодой возлюбленной.
Была замужем за актером Морисом Дорлеаком. Со сцены актриса ушла в 1946 году после рождения четвертой дочери. До 1990 года Рене Симоно продолжала работать над дубляжом иностранных фильмов.
Катрин Денев очень гордилась своей матерью и во многих интервью подчеркивала, что крепкое здоровье досталось ей именно от нее. "Для меня это подлинно позитивный образец того, какой должна быть старость. Уверена, что и я, и мои сестры унаследовали свою энергию именно от нее", - подчеркивала Катрин Денев.
Как сообщили теперь дочери актрисы, их мать будет захоронена в семейном склепе.
В мире,Катрин Денев,Le Figaro,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители