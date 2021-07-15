В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане

Мария Иванова
1 час назад
Террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) предложила правительству Афганистана трехмесячное перемирие в обмен на освобождение семи тысяч боевиков. Об этом сообщает Dhaka Tribune.
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
Фото: ReutersReuters
Представитель властей Афганистана Надер Надери на мирных переговорах назвал это «большим требованием».
По его словам, боевики также потребовали исключения лидеров «Талибана» из черного списка ООН.
Представитель политофиса талибов Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что речь шла не о полном прекращении огня, а об ограничении военных операций.
Надери рассказал о ходе переговоров после того, как пакистанские пограничники применили слезоточивый газ для разгона сотен людей, пытавшихся прорваться через границу.
Пакистан закрылся днем ранее после того, как талибы захватили афганскую сторону границы.
Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских военных из страны. Президент США Джо Байден заявлял, что вывод войск завершится к концу августа. Основные силы США уже покинули Афганистан.
В мире,Джозеф Байден,Талибан,ООН,РИА Новости,Россия,Афганистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители