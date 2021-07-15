Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане

Представитель властей Афганистана Надер Надери на мирных переговорах назвал это «большим требованием».
По его словам, боевики также потребовали исключения лидеров «Талибана» из черного списка ООН.
Представитель политофиса талибов Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что речь шла не о полном прекращении огня, а об ограничении военных операций.
Надери рассказал о ходе переговоров после того, как пакистанские пограничники применили слезоточивый газ для разгона сотен людей, пытавшихся прорваться через границу.
Пакистан закрылся днем ранее после того, как талибы захватили афганскую сторону границы.
Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских военных из страны. Президент США Джо Байден заявлял, что вывод войск завершится к концу августа. Основные силы США уже покинули Афганистан.