Cinderella была одной из крупнейших хард-рок-групп 1980-х, известной своим глэм-стилем и такими треками, как Nobody’s Fool и Don’t Know What You Got (Till It’s Gone) — самым большим хитом коллектива в американском музыкальном рейтинге Billboard. В свое время Джефф Лабар заменил первоначального гитариста группы Майкла Шермика.