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Три острова Таиланда начали принимать иностранных туристов

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад
В Таиланде острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе вновь начали принимать иностранных туристов, сообщает 15 июля газета The Bangkok Post.
Три острова Таиланда начали принимать вакцинированных туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в рамках новых правил вакцинированные туристы могут приезжать на Самуи, однако выходить из отеля они могут только на четвертый день после приезда.
Приезжающие на Пханган и Тау туристы должны сдать отрицательный ПЦР-тест после первой недели пребывания на островах.
Отметим, что российские вакцины пока не входят в список разрешенных для въезда в Таиланд, вопрос их признания сейчас рассматривается в минздраве королевства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде с 12 июля в «тёмно-красных» COVID-зонах, куда входят столица страны — Бангкок и соседние с ней провинции, власти страны ввели комендантский час и новые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Комендантский час действует с 21:00 до 04:00 и в это время покидать жилище можно будет только в случае острой необходимости.
В мире,Минздрав РФ,Самуи,Таиланд,
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