На Украине придумали способ слезть с российской нефтяной иглы

По мнению авторов законопроекта, его реализация приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а, следовательно, снижению заболеваемости населения и расходов на медицину. Также они рассчитывают «уменьшить зависимость от Российской Федерации» из-за снижения потребления нефти и газа.