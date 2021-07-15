На Украине придумали способ слезть с российской нефтяной иглы

Ранее на Украине подсчитали убытки от запуска российского газопровода «Северный поток-2», идущего в обход страны. Так, президент Украины Владимир Зеленский
пожаловался, что после завершения строительства, Киеву не на что будет содержать армию. А глава МИД Дмитрий Кулеба
назвал условием запуска «Северного потока-2» «справедливую компенсацию, деоккупацию территорий и энергетическую безопасность Украины». Эксперты отмечают, что после того, как российско-немецкий проект будет запущен, Украина может лишиться до $5–6 млрд.