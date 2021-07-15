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На Украине придумали способ слезть с российской нефтяной иглы

Алиса Селезнёва
8 минут назад
Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект о запрете с 2030 года ввоза в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
На Украине придумали способ слезть с российской нефтяной иглы
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве пояснили, что законопроект разработан «в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», а также других европейских директив. Он предполагает запрет с 1 января 2027 года ввоза подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года - новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания.
«Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных сил Украины и других военных формирований, автомобили, используемые фермерскими хозяйствами за пределами автомобильных дорог общего пользования, автомобили, которые приобретаются в наследство, а также произведенные до 01.01.1981 года», - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, его реализация приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а, следовательно, снижению заболеваемости населения и расходов на медицину. Также они рассчитывают «уменьшить зависимость от Российской Федерации» из-за снижения потребления нефти и газа.
Ранее на Украине подсчитали убытки от запуска российского газопровода «Северный поток-2», идущего в обход страны. Так, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что после завершения строительства, Киеву не на что будет содержать армию. А глава МИД Дмитрий Кулеба назвал условием запуска «Северного потока-2» «справедливую компенсацию, деоккупацию территорий и энергетическую безопасность Украины». Эксперты отмечают, что после того, как российско-немецкий проект будет запущен, Украина может лишиться до $5–6 млрд.
В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Газпром,МИД,ЕС,Украина,
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