Тела были найдены в различных населенных пунктах в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Еще 70 человек пропали без вести, их ищут полицейские вертолеты. Кроме того, более 200 тыс. жителей остались без электричества.