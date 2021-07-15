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В Германии 19 человек погибли из-за наводнения

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
В Германии жертвами наводнения стали не менее 19 человек. Об этом сообщает газета Bild.
Тела были найдены в различных населенных пунктах в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Еще 70 человек пропали без вести, их ищут полицейские вертолеты. Кроме того, более 200 тыс. жителей остались без электричества.
«Ситуация остается драматичной», — сказал газете премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что Евросоюз готов оказать помощь в ликвидации последствий и восстановлении ущерба.
Ранее сообщалось, что мощное наводнение в центре и на западе Германии. Из-за сильных ливней федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия стремительно уходит под воду.
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