Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии

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Политик подчеркнул, что считает проект экономическим и правильным для Германии, так как стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики. При этом он напомнил, что Берлин согласился строить терминала приема сжиженного природного газа, через которые может импортироваться американский сжиженный газ.

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Говоря о позиции США, Лашет указал на решение Байдена не вводит санкции против оператор газопровода Nord Stream 2. "Нынешний президент (США) признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США - ред.) приведет к хорошему результату", - добавил политик.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.

Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.