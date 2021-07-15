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Появилось видео протестов против новых антиковидных мер во Франции

Александр Кузьмин
1 час назад
В нескольких городах Франции прошли акции протеста против введения обязательных пропусков для посещения кафе и ресторанов. Видео появилось в telegram-канале “RT на русском”
Спонтанная манифестация прошла в Марселе, Париже, Бордо и Анси. На улицах столице Франции перевёрнутые мусорные баки, в демонстрантов летят шашки со слезоточивым газом. Начались задержания. В Марселе манифестация собрала около 500 человек.
Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон ввёл “санитарный пропуск”, без которого с 21 июля не пустят в места отдыха и культуры, а с августа - в рестораны, дома престарелых, самолёты. Также введена обязательная вакцинация для медиков.
В мире,Видео,Эммануэль Макрон,RT на русском,Марсель,Франция,
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