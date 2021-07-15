Глава МИД Афганистана обвинил талибов в кровопролитии

По его словам, это кровопролитие финансово поддерживается международным терроризмом. Он напомнил, что в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Атмар добавил, что талибы не выполнили взятые на себя обязательства по мирным договоренностям, достигнутым в Дохе, а также не прекратили войну и сотрудничество с международным терроризмом. «Это должно быть предметом обеспокоенности как в самом Афганистане, на региональном уровне, так и среди международного сообщества», — сказал министр, призвав страны-члены ШОС взаимодействовать с Афганистаном в противодействие агрессии талибов. «Талибы сегодня должны услышать, что международное сообщество не поддержит их в кровопролитии, которое они творят сегодня в Афганистане», — заключил он.