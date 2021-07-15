Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе

"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий - ред.) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона", - сказал Суарез в интервью MSNBC.
"США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров - ред.) без какого-либо реального вмешательства США", - сказал он.
"Чтобы было понятно: я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", - сказал он.