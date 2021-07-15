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Мэр Майами оправдался, что не призывал к авиаударам по Кубе

РИА Новости
32 минуты назад
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез объяснил, что не призывал к авиаударам по Кубе, а говорил в качестве примера, что подобная реакция властей США следовала на различные инциденты во всех частях мира.
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе
Фото: © REUTERS / Alexandre Meneghini© REUTERS / Alexandre Meneghini
"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах (военных действий - ред.) по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона", - сказал Суарез в интервью MSNBC.
Он привел еще несколько примеров военной активности США, отметив, что "люди в Майами чрезвычайно расстроены, и они хотят быть уверены, что администрация (президента США Джо) Байдена рассматривает все опции".
"США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров - ред.) без какого-либо реального вмешательства США", - сказал он.
На вопрос ведущего, куда могли бы быть направлены американские авиуадары, мэр Майами подчеркнул, что не призывает к определенным действиям.
"Чтобы было понятно: я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", - сказал он.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "свободные выборы" и решение социальных проблем.
Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
В мире,КПРФ,Майами,Куба,Соединенные Штаты,
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