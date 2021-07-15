Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе

На вопрос ведущего, куда могли бы быть направлены американские авиуадары, мэр Майами подчеркнул, что не призывает к определенным действиям.

Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "свободные выборы" и решение социальных проблем.