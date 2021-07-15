ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию

По данным специалистов, в то время как страны стремятся заполучить вакцины от коронавируса, дети остаются "под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит". Отмечается, что из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.