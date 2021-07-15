ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию

По данным специалистов, в то время как страны стремятся заполучить вакцины от коронавируса, дети остаются "под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит". Отмечается, что из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.
По данным ВОЗ, отсутствие необходимых прививок, которые должны были быть сделаны в 2020 году, привело к началу эпидемии кори в Пакистане. Озабоченность ВОЗ и ЮНИСЕФ вызывает также недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали.