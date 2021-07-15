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ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году

Российская Газетаиещё 2
20 минут назад
Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую иммунизацию в 2020 году, что может привести к вспышкам заболеваний. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию
Фото: AFP/ARIF ALIAFP/ARIF ALI
В прошлом году в мире 23 миллиона детей не получили основные вакцины. Это на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году. Особую обеспокоенность организаций вызывает тот факт, что около 17 миллионов детей, скорее всего, не получили ни одной вакцины в течение года, пишет РИА Новости.
По данным специалистов, в то время как страны стремятся заполучить вакцины от коронавируса, дети остаются "под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит". Отмечается, что из-за перебоев в работе служб иммунизации больше всего пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.
По данным ВОЗ, отсутствие необходимых прививок, которые должны были быть сделаны в 2020 году, привело к началу эпидемии кори в Пакистане. Озабоченность ВОЗ и ЮНИСЕФ вызывает также недостаточная вакцинация детей против дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали.
В мире,ЮНИСЕФ,ВОЗ,РИА Новости,
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