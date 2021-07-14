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Глава ВОЗ назвал основную причину роста заражений COVID-19

Газета.Ru
30 минут назад
Штамм «дельта» является основной причиной роста числа заражений коронавирусом в мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии заседания чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире, сообщает РИА «Новости».
Глава ВОЗ заявил о росте смертности от COVID-19
Фото: ReutersReuters
«Вариант «дельта» является одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений, он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», — сообщил Гебрейесус.
По его словам, в некоторых регионах, таких как Европа и Северная Америка, вакцинация положительно сказалась на снижении уровня смертей и заражений. Однако при этом прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет число случаев COVID-19 «во всех, кроме одного, регионах ВОЗ».
«Спустя 10 недель снижения, уровень смертности также растет», — резюмировал он.
Ранее Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии. Он подчеркивал «шокирующее» неравенство доступа к вакцинам в мире, отмечая, что большая часть населения планеты находится «в полной зависимости от вируса» из-за отсутствия возможности вакцинироваться.
Россия в июле заняла четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Францию, хотя еще месяц назад занимала шестое место. В ВОЗ сообщили, что рост заболеваемости наблюдается во всем мире уже на протяжении нескольких недель. В частности, за три недели в США этот показатель вырос вдвое.
В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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