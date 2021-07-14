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Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн

Газета.Ru
44 минуты назад
Экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн скончался в среду, 14 июля, передает телеканал Geo TV, ссылаясь на его сына.
Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн
Фото: ReutersReuters
Бывший глава государства ушел из жизни в возрасте 80 лет.
Как рассказал сын политика, у его отца было онкологическое заболевание и в последние две недели он проходил лечение в частной клинике.
Мамнун Хусейн занимал должность президента Пакистана в 2013-2018 годах. Ранее он был губернатором провинции Синд. Политик считался соратником бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который был осужден по двум делам и в данный момент
В мире,Пакистан,
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