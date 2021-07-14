Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн

Экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн скончался в среду, 14 июля, передает телеканал Geo TV, ссылаясь на его сына.

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Бывший глава государства ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Как рассказал сын политика, у его отца было онкологическое заболевание и в последние две недели он проходил лечение в частной клинике.