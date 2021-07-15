В ФРГ нашли способ устранить разногласия по Nord Stream 2

Он добавил, что если геополитические вопросы будут учтены, то «политически не имеет значения», транспортируется российский газ по суше или морю. По мнению Лашета, Украина не должна волноваться, поскольку в ближайшие годы потребуется больше газа Европе, где Нидерланды уже не производят газ, а норвежцы снижают его производство.