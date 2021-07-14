Опубликована предсмертная записка основателя McAfee

Дженис, вдова основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи , который ранее был обнаружен мертвым в испанской тюрьме, опубликовала в своем Twitter предполагаемую предсмертную записку своего супруга.

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Женщина заявила, что у нее вызывает подозрение почерк.

«Я сомневаюсь в подлинности записки. Это больше похоже на попытку подражать стилю твитов Джона», — написала она.

Жена Макафи также отметила, что записка «не выглядит как что-то, что писал человек, лишенный надежды и задумывающийся о том, чтобы покончить с собой».

«Это выглядит просто как один из твитов Джона», — добавила она.

Ранее Дженис Макафи заявила, что в его смерти виновны американские власти.

В октябре 2020 года основатель антивирусной компании McAfee был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.