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Вдова Макафи опубликовала его предсмертную записку

Газета.Ru
13 минут назад
Дженис, вдова основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, который ранее был обнаружен мертвым в испанской тюрьме, опубликовала в своем Twitter предполагаемую предсмертную записку своего супруга.
Опубликована предсмертная записка основателя McAfee
Фото: ReutersReuters
Женщина заявила, что у нее вызывает подозрение почерк.
«Я сомневаюсь в подлинности записки. Это больше похоже на попытку подражать стилю твитов Джона», — написала она.
Жена Макафи также отметила, что записка «не выглядит как что-то, что писал человек, лишенный надежды и задумывающийся о том, чтобы покончить с собой».
«Это выглядит просто как один из твитов Джона», — добавила она.
Ранее Дженис Макафи заявила, что в его смерти виновны американские власти.
В октябре 2020 года основатель антивирусной компании McAfee был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.
Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании. Врачи пытались провести реанимацию, однако спасти его не удалось. По заявлению руководства тюрьмы, все обстоятельства его смерти указывают на то, что предприниматель свел счеты с жизнью. Окончательный вердикт предстоит вынести судебной экспертизе.
В мире,Джон Макафи,
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