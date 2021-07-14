В США призвали к началу бомбардировки Кубы

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе, чтобы свергнуть действующую власть на островном государстве. Об этом сообщает РИА Новости.В эфире телеканала Fox News Суарес выразил мнение, что Вашингтону следует изучить и обсудить этот вариант в качестве меры давления на Гавану в дополнение «к множеству других опций».На Кубе рассказали о риске военной интервенции со стороны СШАПозже мэр в беседе с газетой Miami Herald, заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вторжения на Кубу.