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В США призвали нанести удар по Кубе

Lenta.ruиещё 2
14 минут назад
Мэр города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе, чтобы свергнуть действующую власть на островном государстве. Об этом сообщает РИА Новости.
В США призвали к началу бомбардировки Кубы
Фото: ReutersReuters
В эфире телеканала Fox News Суарес выразил мнение, что Вашингтону следует изучить и обсудить этот вариант в качестве меры давления на Гавану в дополнение «к множеству других опций».
Позже мэр в беседе с газетой Miami Herald, заявил, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вторжения на Кубу.
В мире,Джозеф Байден,Fox News,Куба,Соединенные Штаты,
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