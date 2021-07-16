737 случаев COVID выявили на Украине за сутки

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 737 — до 2 243 605, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО).За сутки на Украине скончались 17 пациентов с коронавирусом, ещё 616 человека вылечились после инфекции.Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 702, число выписанных — до 2 180 281.Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».