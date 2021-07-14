В Латвии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Отмечается, что обязательной иммунизация является не только для сотрудников образования, медицины и торговли — ее распространят на всех граждан «с повышенным риском инфицирования себя и других людей». Определять тех, кто войдет в эту категорию, предстоит работодателям. Увольнять непривитых сотрудников они смогут с 1 октября 2021 года.