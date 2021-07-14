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В Латвии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Lenta.ru
44 минуты назад
Правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для своих граждан и наделило правом работодателей увольнять отказавшихся соблюдать это требование. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
В Латвии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что обязательной иммунизация является не только для сотрудников образования, медицины и торговли — ее распространят на всех граждан «с повышенным риском инфицирования себя и других людей». Определять тех, кто войдет в эту категорию, предстоит работодателям. Увольнять непривитых сотрудников они смогут с 1 октября 2021 года.
По последним данным, коронавирусом в Латвии с начала пандемии заразились 138 тысяч граждан. Жертвами инфекции стали более 2,5 тысячи человек, вылечились более 135 тысяч.
Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Туркмении. Формально на ее территории не обнаружили ни одного случая заражения инфекцией. Исключение власти сделали лишь для беременных женщин и кормящих матерей, а также для пациентов с высокой температурой или хроническими заболеваниями в период их обострения.
В мире,ИА Sputnik,Латвия,
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