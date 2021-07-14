В Душанбе главам дипломатических ведомств стран ШОС удалось провести встречу с коллегой из Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром в формате контактной группы. По итогам участники переговоров выразили озабоченность обострением ситуации «на земле», которое стало угрожать соседним государствам. В частности, Таджикистан поднял тревогу из-за того, что в последние недели ему неоднократно приходилось пропускать на свою территорию бойцов афганских сил безопасности, отступивших под натиском движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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Настоятельно призываем все стороны, вовлечённые в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами — членами ШОС, — говорится в общем заявлении глав МИД.

У региональных акторов есть все основания переживать и по поводу этнической политики талибов. 14 июля первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что боевики изгнали десятки киргизских семей из районов Памира в афганской провинции Бадахшан, «заставляя их принимать ислам в версии „Талибана“ или уходить». По его словам, теперь эти киргизские граждане Афганистана находятся в Таджикистане и ожидают решения по поводу своей судьбы.

Война на пару месяцев

Встреча в Душанбе совпала с появлением интервью спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова . В беседе с РИА Новости он отметил, что Москва получила от талибов гарантии, что территория Исламской Республики не будет использована против интересов других государств, в том числе России. По словам Кабулова, боевики это особо подчеркнули, зная чувствительность вопросов Центральной Азии для Кремля.

Наши партнёры в Центральной Азии всполошились, но при этом надо смотреть на ситуацию: талибы не входили на территорию Таджикистана, туда сбежали военнослужащие правительственных войск. А сбежав, ещё огонь открыли уже с таджикской территории, — отметил дипломат, рассуждая о переходе афганских вооружённых сил на территорию Таджикистана.

Кабулов пояснил, что семь лет назад российская сторона установила отношения с представителями «Талибана» и не пошла «на поводу провалившихся западников», чтобы сейчас иметь возможность говорить с каждой из сил на афганской арене. Кроме того, из заявлений дипломата следует, что талибы выгодно отличаются от афганских сил безопасности тем, что воюют с «Исламским государством» ( ИГ , запрещено в РФ), а не имитируют борьбу.

В то же время Кабулов дал прогноз развития ситуации: боевые действия в Афганистане, вероятно, продолжатся ещё пару месяцев, после чего «будет новый военно-политический баланс».

Битва за погранпереходы

На Смоленке не верят в то, что обострение может навредить центральноазиатским государствам: ситуацию мониторит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а российские контакты со странами региона способны отправить сигнал любой силе, которая захочет нарушить стабильность бывших советских республик. Инвентаризацию возможностей в ближайшее время, как ожидается, проведут российские представители с официальными лицами Узбекистана — страны, которая не является членом ОДКБ, но выступает в качестве важнейшего игрока в рамках афганского урегулирования.

Волноваться сейчас, вероятно, стоит лишь официальному Кабулу, которому не удалось уговорить американскую сторону изменить свою позицию. После того как талибы объявили о взятии ключевого пункта перехода на границе с Пакистаном в районе Спин-Болдак (позже афганское правительство выступило с отрицанием этого факта), эксперты предположили, что боевики вознамерились захватить все основные КПП на границе, чтобы установить контроль над грузоперевозками, таможенными пошлинами и тем самым обанкротить афганскую администрацию.

О том, что проблемы с КПП действительно существуют, свидетельствуют неофициальные сообщения, что Кабул решил использовать авиатранспорт для проведения импортно-экспортных операций. Если даже талибы и не смогут взять афганскую столицу силой, то имеют все шансы устроить экономическую осаду.

Россия обеспокоена тем, что боевики ИГ (организация запрещена в России) могут воспользоваться хаосом войны в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

«Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент», - сказал он.

Дипломат отметил, что талибы (организация запрещена в России) выступают как «непримиримые враги» ИГ, поэтому они будут уничтожать боевиков группировки.

Президент Афганистана Ашраф Гани считает, что безопасность в стране в значительной степени будет укреплена в течение трех ближайших месяцев. Как сообщает в среду телеканал TOLOnews, такое заявление он сделал во время поездки в город Мазари-Шариф в провинции Балх на севере Афганистана.

"Ситуация с безопасностью в стране значительно улучшится в течение трех ближайших месяцев. Талибы будут побеждены, а все захваченные ими территории возвращены", - сказал он.

Гани в Мазари-Шарифе встретился с гражданскими активистами, журналистами и сотрудниками местной администрации. Он особо отметил, что для победы над движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо национальное единство.

За последние месяцы девять районов провинции Балх перешли под контроль талибов. На фоне этого в населенных пунктах провинции появились группы ополченцев для противодействия радикалам.

По словам губернатора Балха Мохаммада Фархата Азими, силы безопасности, помимо прочего, обсуждают планы по защите порта Хайратон на севере провинции. Этот порт и погранпереход на реке Амударья расположены на границе с Узбекистаном.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

*талибами — запрещённая в России организация

Власти Великобритании будет сотрудничать с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если они войдут в состав правительства Афганистана. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес

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«Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определенных международных норм, правительство Великобритании будет с ним (движением) работать», — сказал Уоллес в интервью Daily Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в радикальном движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что решение Турции сохранить часть своего военного контингента на территории Афганистана после вывода из страны иностранных войск является опрометчивым, «нарушает суверенитет Афганистана» и противоречит национальным интересам государства.

Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих вооруженных сил из Афганистана, говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

"Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценкам Центрального командования, мы завершили процесс вывода войск более чем на 95%", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над семью объектами, которые прежде занимали сами. Кроме того, порядка 17 тысяч единиц американского оборудования было передано управлению Пентагона по логистике для последующей ликвидации. Большую часть этого оборудования составляют несмертоносные средства обороны.

Накануне стало известно, что США сменили командующего в Афганистане. Командование миссией было передано генералу Фрэнку Маккензи, который возглавлял Центральное командование.