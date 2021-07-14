В Екатеринбурге нашли пропавших подростков

Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры отряда "Прорыв" ищут трех подростков, которые самовольно ушли из социального центра в Екатеринбурге. По данным поискового отряда "Прорыв", в числе сбежавших подростков были две 16-летние девушки и 17-летний молодой человек.

Как установили полицейские, противоправных действий в отношении подростков не совершено. Ночь они провели в квартире, где проживает лишенная родительских прав мать одной из девочек. Днем компания гуляла на территории микрорайона Вторчермет. Там их и нашли сотрудники полиции, уточняет управление МВД.