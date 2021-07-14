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Требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду

РИА Новости
25 минут назад
Несколько сотен пенсионеров министерства внутренних дел Украины, митингующих у здания парламента, пытаются прорваться в здание законодательного органа, произошли стычки с полицией.
Требуют пересчета пенсий: украинские пенсионеры штурмуют Раду
Фото: ReutersReuters
Как следует из трансляции, которую ведет телеканал "Украина 24", пенсионеры МВД, требующие пересчета пенсий, пытаются прорвать кордон полиции, охраняющей вход в здание украинского парламента.
Митингующим удалось отобрать у полицейских небольшое металлическое заграждение. Сейчас как полиция, так и митингующие стали в сцепку, пенсионеры пытаются напором продавить кордон правоохранителей.
Охрана здания Рады усилена.
Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Они жаловались, что их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".
В мире,Верховная Рада,МВД,Украина,
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