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В офисе Зеленского обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Lenta.ruиещё 3
13 минут назад
Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.
В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
Фото: ReutersReuters
По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.
«Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы», — отметил Арестович.
Также он выразил мнение, что Зеленский не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток-2» и реализации «формулы Штайнмайера».
«Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», — заключил он.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл главный обман Украины в вопросе «Северного потока-2». По его словам, власти страны вводят в заблуждение граждан своими заявлениями о том, что российский газопровод можно блокировать. Депутат отметил, что Украина не может оказывать влияние на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории.
В ходе встречи 12 июля Зеленский заявил Меркель о необходимости обсуждать строительство «Северного потока-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.
В мире,Северный поток 2,Строительство,Алексей Арестович,Александр Дубинский,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,РИА Новости,Киев,Украина,
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