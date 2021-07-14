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Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов

РИА Новостииещё 1
13 минут назад
Четыре китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо.
Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
Фото: © AP Photo / Xinhua, Fil© AP Photo / Xinhua, Fil
Четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. В этом году китайские корабли входят в территориальные воды Японии в этом районе в тридцатый раз. На одном из кораблей замечена автоматическая пушка.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что материковый Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
В мире,Япония,
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