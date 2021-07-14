В Венесуэле
считают, что убийство лидера Гаити Жовенеля Моиза связано с покушением на венесуэльского президента Николаса Мадуро
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По мнению спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, охранная компания CTU Security, которая может быть связанная с убийцами Моиза, могла быть причастна и к покушению на Мадуро в 2018 году.
«У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро... 4 августа 2018 года», - отметил Родригес на пресс-конференции.
Напомним, во время покушения на Мадуро были использованы дроны со взрывчаткой. Они подлетели к трибуне, где во время парада находился политик. В результате ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал.
Ранее «Свободная пресса» писала новость о том, что Жовенель Моиз скончался от огнестрельного ранения, полученного в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Также была ранена его супруга. Чуть позже стало известно, что отряд наемников, совершивших убийство, состоял из 26 человек.