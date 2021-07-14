Рада: Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"

Парламентарий обратил внимание, что Меркель, аргументируя свое мнение, попыталась "не обидеть" Зеленского.
"Воспитанная женщина и (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть", — отметил Рабинович.
Депутат Рады напомнил, ссылаясь на слова канцлера Германии, что ФРГ и Франция не намерены обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.
Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Киев, проведение реформ и борьбу с коррупцией.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.