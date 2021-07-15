Госдеп объяснил необходимость возврата к ядерной сделке с Ираном

«Ограничение иранской ядерной программы с помощью возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий, < > когда иранская программа будет проверяема в рамках соглашения, обеспечит нам лучшие условия, чтобы реагировать на все остальные вызовы, которые мы имеем. Факт в том, – вы упомянули предыдущую администрацию США, – с тех пор, как США вышли из СВПД, ситуация ни с одним из связанных с Ираном вызовов не улучшилась, большинство из них ухудшились, начиная с неограниченной деятельности по ядерной программе», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на вопрос о том, почему Вашингтон выступает за продолжение переговоров с Тегераном по ядерной сделке.