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Госдеп объяснил необходимость возврата к ядерной сделке с Ираном

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
49 минут назад
Соединенные Штаты считают, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) позволит Вашингтону лучше реагировать на вызовы со стороны Тегерана, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Госдеп объяснил необходимость возврата к ядерной сделке с Ираном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ограничение иранской ядерной программы с помощью возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий, < > когда иранская программа будет проверяема в рамках соглашения, обеспечит нам лучшие условия, чтобы реагировать на все остальные вызовы, которые мы имеем. Факт в том, – вы упомянули предыдущую администрацию США, – с тех пор, как США вышли из СВПД, ситуация ни с одним из связанных с Ираном вызовов не улучшилась, большинство из них ухудшились, начиная с неограниченной деятельности по ядерной программе», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на вопрос о том, почему Вашингтон выступает за продолжение переговоров с Тегераном по ядерной сделке.
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«Мы намерены продолжать наши усилия по ограничению иранской ядерной программы посредством возвращения к выполнению [соглашения], равно как мы также продолжим активно противостоять ряду угроз со стороны Ирана», – отметил представитель Госдепартамента.
Ранее Москва призвала удвоить усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на фоне сообщений о намерении Тегерана производить металлический уран.
30 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.
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