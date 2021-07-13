В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза

Ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, подсчитывающий статистические данные по коронавирусу, автор отмечает, что в настоящий момент в стране выявляется около 23 тысяч новых случаев в сутки, хотя три недели назад этот показатель находился на уровне в 11,3 тысячи. Издание утверждает, что рост заболеваемости наблюдается в тех штатах, где вакцинация идет медленнее.