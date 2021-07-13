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В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза

Газета.Ru
29 минут назад
За последние три недели заболеваемость коронавирусом в США увеличилась вдвое. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза
Фото: ReutersReuters
Ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, подсчитывающий статистические данные по коронавирусу, автор отмечает, что в настоящий момент в стране выявляется около 23 тысяч новых случаев в сутки, хотя три недели назад этот показатель находился на уровне в 11,3 тысячи. Издание утверждает, что рост заболеваемости наблюдается в тех штатах, где вакцинация идет медленнее.
Это объясняется распространением более заразного штамма "дельта". В США коронавирусом заразились 33,8 миллиона человек, из которых 607 тысяч пациентов скончались. Страна находится на первом месте в мире по обоим показателям.
Ранее в США выяснили, что вакцина J&J повышает риск развития редкого заболевания.
В мире,Соединенные Штаты,
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