Санкции против Белоруссии ввели еще пять стран

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находился в минском СИЗО
1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега
, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня Следком Белоруссии подтвердил
перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.