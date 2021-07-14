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Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Вечерняя Москваиещё 9
48 минут назад
Пять не входящих в Евросоюз стран присоединились к принятым 24 июня экономическим санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом сказано в распространенном во вторник, 13 июля, заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Санкции против Белоруссии ввели еще пять стран
Фото: Виктор Драчев / ТАССВиктор Драчев / ТАСС
— Страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии. Евросоюз принял это решение к сведению и приветствовал его, — сказано в документе, передает ТАСС.
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К настоящему времени Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам данного списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запретили поддерживать экономические отношения. Также страны ЕС отказались от полетов самолетов своих авиакомпаний над Белоруссией, запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Евросоюза и ввели экономические секторальные санкции, ограничив импорт ряда белорусских товаров.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.
Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находился в минском СИЗО 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня Следком Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.
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