Пока вы не уснули: Талибан объявил об ультиматуме

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Видео дня

Нестыковки в деле Навального: МИД указал на молчание Запада

"Они (ОЗХО – ред.) вообще молчат. Генеральный директор технического секретариата на все вопросы громко молчит. У него такая позиция", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В Германии появился новый противник "СП-2"

Российский газопровод "Северный поток — 2" в течение уже довольно долгого периода времени выступает в качестве предмета нескончаемых споров.

Отмечается, что его запуск запланирован на самое ближайшее время, однако позиция Германии по данному проекту мешает ее отношению со странами ЕС

Показан принципиально новый российский истребитель

Ростех опубликовал тизер нового боевого самолета, презентация которого состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021.

В 35-секундном ролике можно разглядеть очертания машины - она построена по классической аэродинамической схеме.

Политолог : Кучма признался в преступлении

Рамблер

Политолог Дмитрий Родионов в беседе с "Рамблером" оценил высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы об обмане украинцев перед референдумом о провозглашении независимости в 1991 году.

Ранее Кучма заявил о самоуничтожении республики после получения ею независимости в 1991 году.

Киев прекратил подачу воды в ЛНР

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР.

Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом.

При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече.

В РФ обновлен антирекорд по смертности от COVID-19

Смертность c COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 780, рост до 144 492, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Ранее максимум по смертности с COVID-19 был зафиксирован 10 июля - 752.

Талибан поставил Турции ультиматум

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) выступила против размещения турецких военных на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны.

«Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам», – говорится в заявлении талибов.

ЕСПЧ обязал Россию признать однополые браки

Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни».

Раскрыта причина взрыва в Геленджике

Предварительной причиной взрыва газа в Геленджике назвали износ инженерных сетей газоснабжения.

По словам источника, взрыв произошел на первом этаже гостиницы, где находился магазин. Утром сотрудница открыла магазин, включила свет и произошёл взрыв.

Музыкант Егор Пожидаев умер от коронавируса

Лидер и основатель красноярской группы «План Дельта» Егор Пожидаев скончался в возрасте 43 лет после того, как заболел коронавирусной инфекцией.