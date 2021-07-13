Пока вы не уснули: Талибан объявил об ультиматуме

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Нестыковки в деле Навального: МИД указал на молчание Запада
"Они (ОЗХО – ред.) вообще молчат. Генеральный директор технического секретариата на все вопросы громко молчит. У него такая позиция", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В Германии появился новый противник "СП-2"
Российский газопровод "Северный поток — 2" в течение уже довольно долгого периода времени выступает в качестве предмета нескончаемых споров.
Отмечается, что его запуск запланирован на самое ближайшее время, однако позиция Германии по данному проекту мешает ее отношению со странами ЕС
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Показан принципиально новый российский истребитель
Ростех
опубликовал тизер нового боевого самолета, презентация которого состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021.
В 35-секундном ролике можно разглядеть очертания машины - она построена по классической аэродинамической схеме.
Политолог : Кучма признался в преступлении
Политолог Дмитрий Родионов
в беседе с "Рамблером" оценил высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы
об обмане украинцев перед референдумом о провозглашении независимости в 1991 году.
Ранее Кучма заявил о самоуничтожении республики после получения ею независимости в 1991 году.
Киев прекратил подачу воды в ЛНР
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР.
Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина
«Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом.
При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече.
В РФ обновлен антирекорд по смертности от COVID-19
Смертность c COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 780, рост до 144 492, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Ранее максимум по смертности с COVID-19 был зафиксирован 10 июля - 752.
Талибан поставил Турции ультиматум
Террористическая организация «Талибан»
(запрещена в России) выступила против размещения турецких военных на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны.
«Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам», – говорится в заявлении талибов.
ЕСПЧ обязал Россию признать однополые браки
Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни».
Раскрыта причина взрыва в Геленджике
Предварительной причиной взрыва газа в Геленджике назвали износ инженерных сетей газоснабжения.
По словам источника, взрыв произошел на первом этаже гостиницы, где находился магазин. Утром сотрудница открыла магазин, включила свет и произошёл взрыв.
Музыкант Егор Пожидаев умер от коронавируса
Лидер и основатель красноярской группы «План Дельта» Егор Пожидаев скончался в возрасте 43 лет после того, как заболел коронавирусной инфекцией.
Болезнь у музыканта протекала в тяжелой форме.