Игра, компромат, потеря власти: почему Аваков подал в отставку

Сенатор назвал три вероятные причины отставки Авакова. По его словам, глава МВД написал заявление для того, чтобы его попросили остаться. «Я думаю, это может быть игра», — отметил член профильного комитета Совфеда.
Также Цеков заявил, что Аваков мог «почувствовать, что ситуация горячая». «Понял, что нынешняя власть с ситуацией не справляется, теряет позиции в политике, поэтому может решил написать рапорт», — поделился политик. Резюмируя, он отметил, что причин может быть множество.
О том, что Аваков написал заявление об отставке, сообщалось ранее 13 июля. Он возглавил МВД 27 февраля 2014 года.