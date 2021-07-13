Игра, компромат, потеря власти: почему Аваков подал в отставку

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Сенатор назвал три вероятные причины отставки Авакова. По его словам, глава МВД написал заявление для того, чтобы его попросили остаться. «Я думаю, это может быть игра», — отметил член профильного комитета Совфеда.

«Он же считает, что именно он сохраняет некую стабильность на Украине, является промежуточным звеном между нормальными людьми, украинцами и крайними националистами. Причем к националистам он относится лучше, чем к нормальным людям. Может быть, это такая показательная позиция», — сообщил Цеков.

Еще одной причиной российский политик назвал компромат, который на Авакова собрали по просьбе президента Украины Владимира Зеленского

«Президенту же тоже не нравится, что Аваков такой самостоятельный политик, который особо не обращает внимание на президента. Сказали, пиши заявление, а то покажем все это», — подчеркнул сенатор.

Также Цеков заявил, что Аваков мог «почувствовать, что ситуация горячая». «Понял, что нынешняя власть с ситуацией не справляется, теряет позиции в политике, поэтому может решил написать рапорт», — поделился политик. Резюмируя, он отметил, что причин может быть множество.