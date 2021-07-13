Абхазия попросила Россию прислать медиков

Глава Минздрава напомнил, что в прошлом году в Гудаутском ковидном госпитале вахтовым способом работали российские врачи, а в Сухуме полгода работал многопрофильный военный госпиталь Минобороны РФ
, и "это было огромным подспорьем". Глава Минздрава сообщил, что многим пациентам в стационарах требуется дорогостоящее лечение препаратами, которые очень сложно достать и в Российской Федерации. "Мы изыскиваем все возможности, чтоб доставлять такие препараты в Абхазию, используя контакты на разных уровнях", - сказал он.