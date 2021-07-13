Абхазия попросила Россию прислать медиков

Власти Абхазии обратились к Российской Федерации с просьбой об оказании помощи республике в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

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Речь идет о направлении в республику врачей для работы в ковидном госпитале в Гудауте. В прошлом году там вахтовым способом работали врачи из разных регионов России.

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"Руководством страны и Минздравом Абхазии написаны письма в РФ, чтобы российские коллеги помогли нам. Но мы должны понимать, что и у них рост заболеваемости", - сказал Бутба. Он подчеркнул, что в настоящее время в Абхазии в связи со сложной ситуацией мобилизованы все внутренние резервы, открываются дополнительные отделения для лечения ковидных больных. "Мы справимся, мы победим, в этом сомнения нет, но когда приезжали российские коллеги, было проще", - отметил он.

Глава Минздрава напомнил, что в прошлом году в Гудаутском ковидном госпитале вахтовым способом работали российские врачи, а в Сухуме полгода работал многопрофильный военный госпиталь Минобороны РФ , и "это было огромным подспорьем". Глава Минздрава сообщил, что многим пациентам в стационарах требуется дорогостоящее лечение препаратами, которые очень сложно достать и в Российской Федерации. "Мы изыскиваем все возможности, чтоб доставлять такие препараты в Абхазию, используя контакты на разных уровнях", - сказал он.

По словам Бутбы, помимо взрослых активно заболевают дети, в день в Сухумскую поликлинику приводят на обследование порядка 50 детей с коронавирусом, каждому оказывается необходимая помощь, "ситуация контролируемая".

Что касается туристов, прибывающих на отдых в Абхазию, то и они зачастую обращаются в медучреждения республики, и каждому оказывается бесплатная медицинская помощь. "Если кому-то требуется госпитализация, укладываем в стационар", - сказал он.