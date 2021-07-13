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«Симпсоны» предсказали полет Ричарда Брэнсона в космос

Газета.Ru
18 минут назад
Компания Virgin сообщила в социальных сетях о том, что мультсериал «Симпсоны» уже предсказал полет основателя компании Ричарда Брэнсона в космос. Об это пишет Virgin Atlantic в Twitter.
«Симпсоны» предсказали полет Ричарда Брэнсона в космос
Фото: ReutersReuters
Сцена, в которой Брэнон летал в невесомости в своем космическом корабле появилась в 8-ом эпизоде 20 сезона «The Burns and the Bees», вышедшем в декабре 2008 года.
Это не первый раз, когда создатель международного конгломерата компаний появился в популярном американском мультфильме. Брэнсон также появлялся в роли самого себя в эпизодах «Loan-a Lisa», «The War of Art» и «The Princess Guide».
Также Ричард Брэнсон послужил прообразом для одного из персонажей «Симпсонов» - миллиардера-злодея Хэнка Скорпио.
70-летний Брэнсон вместе с командой из 5 человек совершил 11 июля полек к границе космоса. Это было сделано с помощью ракетоплана VSS Unity, созданного специалистами Virgin Galactic. Запуск был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в Нью-Мехико.
Ранее стало известно, что после полета акции компании Virgin Galactic рухнули на 11,5% до $43,2.
В мире,Наука и техника,Ричард Брэнсон,
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