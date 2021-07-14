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В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» станет доминирующим в мире

News.ruиещё 7
14 июля 2021
Штамм коронавирусной инфекции «дельта» скоро станет доминирующим в мире. Об этом ТАСС рассказали в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ: штамм «дельта» станет доминирующим в мире
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что специалисты пока не знают, почему этот вариант заболевания присутствует в одних странах, а в других его нет.
Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности генома, — отметили в ВОЗ.
Согласно данным ВОЗ, штамм «дельта» выявлен в 111 странах мира и территориях.
Ранее директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич отметила, что штамм «дельта» может охватить все европейские страны к концу августа 2021 года. Сейчас он быстро распространяется среди молодёжи.
Как отметил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов, вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным.
В мире,COVID-19,Сергей Нетесов,ВОЗ,РАН,ИТАР-ТАСС,
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