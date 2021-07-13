В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Выжил из ума": Политолог о заявлении Кучмы про обман граждан в 1991 году

Елена Прошина
56 минут назад
Политолог Дмитрий Родионов в беседе с "Рамблером" оценил высказывание бывшего президента Украины Леонида Кучмы об обмане украинцев перед референдумом о провозглашении независимости в 1991 году.
Ранее Кучма заявил о самоуничтожении республики после получения ею независимости в 1991 году. По его словам, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами.
Видео дня
"Сегодня Кучма фактически сказал, что "мы обманули украинцев, когда заявили, что мы Россию кормим, а когда отделимся - тут же заживем". Он привел конкретные цифры, сколько они потеряли только на нефти и газе, которые в советское время Украина получала практически бесплатно. Сейчас открывается, что это была грандиозная афера. Они это уже признают, но кому от этого легче? Они говорят: "Да, ребята, мы вас обманули, развели, ограбили". Но ведь это Кучма начал эту тему, что Украина - не Россия. Так называлась его книга.

Очень сложно понять мотивацию этого человека. Для чего он сейчас выступает с таким заявлением? Тем более - на следующий день после появления статьи Путина. Это совпадение, или он хочет как-то отреагировать? В таком случае он дурак. Кучма признается в преступлении, в котором также участвовал. Я напомню, что этот деятель был в свое время видным коммунистом, а потом быстро перековался. Был яром противником ГКЧП, ярым сторонником независимости Украины. Я напомню, что в марте 1991 года был референдум, в ходе которого 70 с лишним процентов украинцев проголосовали за Советский Союз. А спустя полгода - на следующем референдуме о независимости Украины - 90 с лишним процентов проголосовали за независимость. У многих возникает логичный вопрос - а как за полгода мнение людей кардинально изменилось? На самом деле произошло обновление сознания. Людям в течение этих месяцев внушали, что у Украины есть мощная экономика, производство, полезные ископаемые. При этом в России либеральные реформаторы вешали на уши такую же лапшу, но у нас это было без национального акцента.

Кучма принял в этой кампании достаточно активное участие. Но почему он не говорит об обещаниях, что Украина никогда не будет противостоять России? Это же тоже было вместе с экономическими обещаниями, Кучма приложил к этому достаточные усилия. Об этом он умалчивает. Своей книгой "Украина - не Россия" Кучма сыграл очень важную роль в становлении новой украинской нации как антироссийской. То, что он недоговаривает, - это понятно и оправданно. Он не хочет нести ответственность. Но почему он признает обман людей - это непонятно. По-моему, дедушка на старости лет выжил из ума. В то, что у него внезапно проснулась совесть, я не очень верю", - заявил политолог.
В мире,Дмитрий Родионов,Леонид Кучма,Россия,Украина,
93
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители