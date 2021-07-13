"Сегодня Кучма фактически сказал, что "мы обманули украинцев, когда заявили, что мы Россию кормим, а когда отделимся - тут же заживем". Он привел конкретные цифры, сколько они потеряли только на нефти и газе, которые в советское время Украина получала практически бесплатно. Сейчас открывается, что это была грандиозная афера. Они это уже признают, но кому от этого легче? Они говорят: "Да, ребята, мы вас обманули, развели, ограбили". Но ведь это Кучма начал эту тему, что Украина - не Россия. Так называлась его книга.
Очень сложно понять мотивацию этого человека. Для чего он сейчас выступает с таким заявлением? Тем более - на следующий день после появления статьи Путина. Это совпадение, или он хочет как-то отреагировать? В таком случае он дурак. Кучма признается в преступлении, в котором также участвовал. Я напомню, что этот деятель был в свое время видным коммунистом, а потом быстро перековался. Был яром противником ГКЧП, ярым сторонником независимости Украины. Я напомню, что в марте 1991 года был референдум, в ходе которого 70 с лишним процентов украинцев проголосовали за Советский Союз. А спустя полгода - на следующем референдуме о независимости Украины - 90 с лишним процентов проголосовали за независимость. У многих возникает логичный вопрос - а как за полгода мнение людей кардинально изменилось? На самом деле произошло обновление сознания. Людям в течение этих месяцев внушали, что у Украины есть мощная экономика, производство, полезные ископаемые. При этом в России либеральные реформаторы вешали на уши такую же лапшу, но у нас это было без национального акцента.
Кучма принял в этой кампании достаточно активное участие. Но почему он не говорит об обещаниях, что Украина никогда не будет противостоять России? Это же тоже было вместе с экономическими обещаниями, Кучма приложил к этому достаточные усилия. Об этом он умалчивает. Своей книгой "Украина - не Россия" Кучма сыграл очень важную роль в становлении новой украинской нации как антироссийской. То, что он недоговаривает, - это понятно и оправданно. Он не хочет нести ответственность. Но почему он признает обман людей - это непонятно. По-моему, дедушка на старости лет выжил из ума. В то, что у него внезапно проснулась совесть, я не очень верю", - заявил политолог.