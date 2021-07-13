"Поэтому я считаю, что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России", - добавил он.