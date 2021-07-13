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Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

РИА Новостииещё 4
23 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ.
"Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность", - заявил Зеленский во вторник в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".
"Поэтому я считаю, что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России", - добавил он.
По словам украинского президента, не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.
"У нас есть украинский язык - единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано", - сообщил Зеленский.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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