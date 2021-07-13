Меркель призвала граждан к вакцинации

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон
в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.