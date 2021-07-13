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Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19

РИА Новости
1 час назад
Германия не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, готовность прививаться среди населения высокая, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель призвала граждан к вакцинации
Фото: ReutersReuters
"У нас нет намерения идти этим путем, который предложила Франция, мы говорили, что не будет обязательной вакцинации. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы призываем людей вакцинироваться. У нас сейчас больше вакцин, чем людей, готовых привиться. Мы будем интенсивно идти этим путем. Я думаю, что многие сделают прививку, так как доклад (Института Роберта Коха) показывал очень-очень высокую готовность к вакцинации", - заявила Меркель на пресс-конференции во вторник.
Она отметила, что добровольной вакцинацией власти рассчитывают завоевать доверие людей.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Роберт Кох,Германия,
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